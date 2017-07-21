ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф за нарушение санкций

Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Американский нефтяной гигант ExxonMobil инициировал юридическую процедуру оспаривания решения Минфина США о наложении на компанию штрафа за несоблюдение санкционного режима в отношении России, передаёт Associated Press.

В компании заявили, что считают «принципиально несправедливыми» действия отдела Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).

По мнению юристов ExxonMobil, ведомство нарушило закон об административной процедуре Administrative Procedure Act, поскольку участники рынка «не были уведомлены об интерпретации OFAC, принудительного ретроактивного исполнения которой он теперь добивается».

Напомним, 20 июля стало известно, что Минфин США оштрафовал ExxonMobil на 2 млн долларов за взаимодействие с российской нефтяной компанией «Роснефть» и её руководителем Игорем Сечиным.

Санкции против «Роснефти» были введены США после воссоединения Крыма с Россией. Американскому партнёру были запрещены инвестиции и техподдержка российской компании. ExxonMobil заключила с «Роснефтью» восемь сделок с 14 по 23 мая 2014 года, что и послужило основанием для штрафа.

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