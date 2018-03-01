«Ключей не нашли?»: на награждении российских олимпийцев перепутали призы
Москва, 1 марта, 2018, 03:15 — ИА Регнум. На церемонии награждения российских олимпийцев не сразу удалось вручить ключи от автомобиля BMW фигуристке Екатерине Бобровой. Организаторы перепутали футляры с ключами лыжника Александра Большунова и Бобровой, сообщает «Р-Спорт».
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Призы вручал премьер-министр Дмитрий Медведев. Когда возникла заминка, он сказал:
«Чего там? Ключей не нашли?»
«Меня не нашли», — ответила Боброва.
Золотым медалистам — чемпионам XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) — были вручены ключи от автомобилей BMW X6, серебряным призерам — BMW X5, бронзовым — BMW X4.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин вручил государственные награды медалистам Олимпиады-2018. Орден Дружбы получили фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, хоккеисты российской сборной и лыжники Александр Большунов и Денис Спицов.