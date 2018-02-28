Астана, 28 февраля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Учиться в Казахстане на трех языках является осуществимым делом, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» КуляшШамшидиновой, сообщили 28 февраля в пресс-службе главы государства.

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Назарбаев привел в пример выпускников Назарбаев интеллектуальных школ, которые, по его словам, овладели тремя языками.

«Эти школы должны стать примером для всех, мы будем учитывать их опыт при открытии новых школ», — добавил казахстанский лидер.

С 2008 году эти школы окончили 5660 человек. По словам Шамшидиновой, в настоящее время в Назарбаев интеллектуальных школах работает три профессора 22 кандидата наук и 719 магистров. Всего в таких школах преподают 2800 учителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Казахстана обратился к народу. В своем послании он уделил особое внимание реформе образования.

Задача Назарбаев интеллектуальных школ заключается в адаптации современных международных стандартов под условия в республике. По мнению Назарбаева, новые программы дают детям критическое мышление и функциональную грамотность.