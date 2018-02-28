Абакан, 28 февраля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В послании Федеральному Собранию, которое президент РФ Владимир Путин огласит 1 марта, одной из важных тем, помимо предстоящих выборов, может стать тема усиления международного давления на Россию по самым разным направлениям. Также глава государства может обратить внимание на экономическую ситуацию, а точнее озвучить концептуальные предложения по развитию экономики, предположил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист, депутат горсовета Абакана (Хакасия) Евгений Мамаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Не секрет, что в последние годы страна потеряла былую динамику в росте экономики, реальные доходы населения снижаются. На мой взгляд, именно развитию экономики и необходимо уделить основное внимание. В свете предстоящих выборов это в некотором роде может стать программой развития страны на предстоящие 6 лет. Последние годы шло много споров и обсуждений, какой путь развития выбрать. Свои программы предложили многие эксперты — Алексей Кудрин, Борис Титов, Сергей Глазьев и другие. У правительства также сформировался пакет предложений. От темпов роста экономики будут во многом зависеть и возможности государства в решении множества социальных вопросов, ключевые из которых также, думаю, будут упомянуты в послании», — подчеркнул Евгений Мамаев.

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Он считает, что сейчас наступило подходящее время, чтобы определиться в этом вопросе:

«Когда придёт время голосовать, я бы уже хотел понимать, какой курс развития страны будет предложен на следующий президентский срок».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, оглашение ежегодного послания Федеральному Собранию состоится 1 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Известно, что на мероприятие аккредитованы более 700 российских и иностранных журналистов.