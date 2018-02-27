Путин в ежегодном послании обозначит отрасли для экономического рывка

Москва, , 22:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании к Федеральному собранию намерен обозначить отрасли для «рывка в развитии страны». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«Это может быть энергетика (не только сырьевая), индустрия, связанная с космическими технологиями, создание цифровой инфраструктуры», — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, российский лидер в настоящее время сосредоточен на экономической сфере, и потому в послании будут определены направления, за счёт которых возможен экономический прорыв.

Как передавало ИА REGNUM, оглашение ежегодного послания президента России Федеральному собранию состоится 1 марта в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».

На мероприятие аккредитованы более 700 российских и иностранных журналистов.

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