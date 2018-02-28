От указов к стратегиям и «ноу-хау»: о чём заявит в послании президент?

Москва, , 14:46 — REGNUM В своём обращении к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявит принципиальную позицию, связанную с отстаиванием суверенитета России на международной арене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор НИУ-ВШЭ и экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев 28 февраля.

«Безусловно, будет международная часть, учитывая сложную международную обстановку. Безусловно, будет анонсирован пакет экономических реформ, связанных с развитием страны. Также будут подняты социальные вопросы, возможно, демографии, и затронута тема инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспорта и вообще инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

Добавим, по мнению политолога Дмитрия Гусева, в послании президент РФ Владимир Путин должен подвести итоги своего шестилетнего срока, в том числе выполнение майских указов, и определить основные направления работы правительства на следующие несколько лет. Так, будет озвучена стратегическая линия развития, а также проведён анализ того, что было сделано, и определены основные векторы развития страны в условиях международных санкций и международного давления.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, в свою очередь, отметил, что в послании Федеральному Собранию будут освещены вопросы предвыборной кампании Владимира Путина, а также внешней и внутренней политики.

«Будут озвучены «ноу-хау» социального характера, воля к переменам, один из главных тезисов — стабильность. Более конкретные задачи ставить не будет, ранее было много сказано о некой социальной стабильности в обществе, о повышении пенсионного возраста», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ежегодное послание главы государства состоится 1 марта в ЦВЗ «Манеж». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, темы послания отчасти совпадут с предвыборной программой кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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