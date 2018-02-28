Москва, 28 февраля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В феврале 2018 года жителям России больше всего запомнилась зимняя Олимпиада в корейском городе Пхенчхане. Об этом заявили 40% граждан. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Xinhua Sports XHSports Команда «Олимпийских атлетов из России»

Также в зоне пристального внимания у российских граждан была авиакатастрофа Ан-148, в результате которой погиб 71 человек. Следили за новостями о крушении самолета 28%.

Ход избирательных кампаний и подготовка к выборам в феврале волновали 12% опрошенных. 10% интересовались событиями в Сирии (смерть российского летчика, столкновения, теракты).

Также в феврале жителям России запомнились такие события, как День святого Валентина, Масленица (9%), личные события (8%), допинговый скандал (6%).

Меньше всего в последний день зимы граждане РФ обращали внимание на снегопады, морозы, события на Украине, стрельбу в школе в США (по 3%).

Также особо не волновали людей в прошедшем месяце рост цен, повышение пенсии, повышение МРОТ и аресты чиновников в Дагестане (по 2%).

Стоит отметить, что 20% жителей России затруднились дать ответ на вопрос о главном запомнившемся событии февраля 2018 года.

Опрос проведен 16—20 февраля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проведено на дому методом личного интервью.

Читайте также: Пхенчхан передал олимпийский флаг столице следующих Игр

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Пхёнчхане состоялась официальная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Олимпийский флаг — пять разноцветных колец на белом фоне — был передан делегатам из Китая.

Читайте также: Путин 28 февраля наградит олимпийских атлетов из России