Путин 28 февраля наградит олимпийских атлетов из России

Москва, , 22:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России, а также вручит государственные награды победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России за 2017 год, а также определены основные направления работы на 2018 год», — сказано в сообщении.

В тот же день в Кремле пройдет церемония вручения государственных наград победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр.

Напомним, что на нынешней зимней Олимпиаде выступали 168 олимпийских атлетов из России. Все они выступали под нейтральным флагом.

Эти атлеты завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.