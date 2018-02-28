Киев, 28 февраля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Вилла в Италии министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — это «легальный и официальный» проект его жены Инны. Об этом глава МВД Украины заявил сам, сообщает 28 февраля УНИАН.

Wikimedia.org Арсен Аваков

По его словам, в Италии Инна Авакова намерена развивать туристический бизнес, причем он станет одним из многих туристических бизнесов, которыми занимается Авакова. Глава МВД Украины заверил, что бизнес полностью «легален, официален и транспарентен».

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Аваков добавил, что итальянская вилла станет мини-отелем, а приобреталась она за кредиты, которые получала компания «Авиталия». В 2019 году планируется открытие бизнеса четы Аваковых.

Напомним, ранее появилась информация, что Арсен Аваков приобрел в Италии виллу на побережье Средиземного моря за $770 тыс. евро. При этом недвижимость приобреталась на фирму, которая была поглощена впоследствии компанией Авакова «Авиталия».

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Подобные случаи в последнее время все чаще всплывают в информационном поле Украины. Так, на новый год президент Украины Петр Порошенко тоже посетил заграницу, «отдохнув» на Мальдивах. Стоимость «отдыха» для украинского олигарха-президента составила порядка $500 тыс.