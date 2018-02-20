Бумеранг для Авакова. Украинский суд разрешил стрелять в полицию

Сергей Гуркин, , 18:12 — REGNUM

В понедельник, 19 февраля, Шевченковский районный суд Киева принял на первый взгляд ничем не примечательное (по нынешним меркам) решение. Он отпустил из-под ареста человека, обвиняемого в вооружённом нападении на полицейского.

Инцидент произошёл 15 февраля перед зданием другого Киевского суда — Соломенского. Там выбирали меру пресечения задержанному одесскому мэру Геннадию Труханову. Оплаченные патриоты в балаклавах, как обычно, пришли требовать «правильного» решения вместо законного. Один из них, которого не впускали в здание суда, выстрелил в полицейского — причём, как стало известно позже, выстрелил из наградного оружия, полученного от МВД.

Решение Шевченковского суда отпустить данного гражданина вызвало «праведный гнев» главы МВД Арсена Авакова. Он изумился тому, что суд счёл вооруженное нападение на полицейского не самым серьёзным правонарушением, и пригрозил вообще лишить суды всякой защиты полиции и Нацгвардии.

Тезисы министра могут показаться логичными и обоснованными, тем более что он в данном случае защищает своих подчинённых. Если бы не одно «но». Ведь это именно Аваков во время Майдана призывал протестующих оказывать сопротивление полиции, указывая, что «мусора не люди». Потом его назначили министром внутренних дел.

Дело, конечно, не в одной этой фразе. Дело в том, что законы и правила не могут работать через раз. Они или работают всегда, или не работают никогда. Майданная власть, и Аваков в том числе, пытаются управлять этими процессами вручную. Когда есть политическая необходимость — закон можно презреть. Когда её нет — его надо соблюдать. Сколько раз сажали невиновных и выпускали заведомых преступников? Однажды даже написали и приняли специальный закон, запрещающий расследовать преступления, совершённые «мирными протестующими» на Майдане. Теперь же люди, пришедшие к власти с помощью уголовных преступлений, требуют соблюдать законы. Иногда. Когда нет революционной необходимости этого не делать.

Так не бывает. Система так не работает. И судьи с полицейскими уже давно это поняли. Законы не работают, и им проще не вмешиваться. Так надежнее. Лучше выпустить заведомо виновного, чем посадить кого не следует. Лучше не оказывать сопротивление явному преступнику, чем оказать его кому не следует. Именно так они себя и ведут. Полиция не сопротивляется, суды не наказывают: «заходи кто хочет, бери что хочешь».

Мотивационная часть решения Шевченковского суда — текст, полный глубокой иронии. Судьи пишут: мы его отпустили, потому что учли его заслуги, потому что он Родину защищал, потому что у него есть положительная характеристика, выданная местными нацистами, и потому что за него поручились четыре депутата Верховной рады. В чем ирония? Да в том, что примерно на таких же основаниях и «аваковские» отпускали кого им было надо. А теперь ту же логику применили против него самого.

Когда законы не действуют, а государственные люди на местах устраняются от вмешательства, остаётся только право силы. В принципе Майдан бы устраивало такое положение вещей, если бы они были уверены в том, что силу будут применять только они сами. Но ведь невозможно быть в этом уверенным. Вот и в данном случае Аваков явно не рассчитывал, что напавшего на полицейского сочтут «своим» и отпустят. Он испугался, увидев, как возвращается запущенный им же самим бумеранг.

Пока что этот бумеранг лишь слегка зацепил его макушку, но ведь в следующий раз он может прилететь уже прямо в лоб. Точно такие же «патриоты» и «атошники» могут счесть, что министр сделал что-то не так… И никто, никто министра не защитит. Полицейские заботливо отойдут в сторонку. Зачем им чужая война, если и старые, и новые власти их уже столько раз предавали? И суд выпустит уважаемого человека на свободу. Как имеющего заслуги.

Впрочем, Аваков — тертый калач. Он ещё посражается с вернувшимся бумерангом. К примеру, можно лишить суды полицейской охраны и поручить эту охрану «активистам». Тогда-то и настанет царство профессионализма и независимости судебной системы. Хотя… Не могут ли и активисты начать давить не на тех и защищать тоже не тех? Могут, ещё как могут. Самое интересное в этом кровавом театре абсурда ещё впереди.