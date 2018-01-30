Юрий Баранчик, , 20:57 — REGNUM

Развитие событий на Украине идет по худшему для украинской «государственности» пути. В ответ на прямое подчинение нынешним президентом Украины Петром Порошенко вооруженных сил Украины, которое он протолкнул в законе о реинтеграции Донбасса, о причинах и подоплеке чего я подробно рассказал в интервью ИА REGNUM «Чего не поняли необандеровцы в раде: Закон о реинтеграции — это игра Москвы», министр внутренних дел Арсен Аваков прямо по нацистскому образцу создания штурмовых отрядов Sturmabteilung Эрнста Рёма начал открыто создавать свои штурмовые отряды под видом «Национальных дружин».

Тут, правда, есть один организационно-структурный нюанс — в данном случае Аваков выступает в роли Гитлера, а в роли Рёма — Андрей Билецкий, бывший лидер бандформирования «Азов», а ныне депутат (!) верховной рады Украины, но сути это не меняет, так как есть такие вещи, которые что в анфас, что в профиль, в общем, как ни крути, всё равно являются той или иной формой нацизма.

Презентация «Национальных дружин» состоялась в понедельник поздно вечером в Киеве — что также соответствует эстетике нацистских шествий в Германии в 30-е годы прошлого века. Несколько тысяч молодых людей (от 3 до 5 тысяч) прошли по центральным проспектам Киева в одинаковой униформе, что уже говорит и о качестве планирования, и о финансировании, и приняли присягу.

Естественно, полиция никого не останавливала — так как «Национальная дружина» — это ее неформальное структурное подразделение. Но знак украинцы получили. Вот типичное мнение украинцев в соцсетях по поводу этого события:

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Министр МВД, создающий уличную армию, обещающую навести порядок там, где полиция его навести не может, — это действительно «прекрасно». Только один вопрос возникает — для чего Аваков будет использовать свою личную, а не государственную армию? Ведь аппетиты накачанных неонацистской идеологией боевиков будут всё время расти, и расти очень быстро — от взятия под свою «крышу» ресторанов, бань и магазинов они очень быстро перейдут на уровень фабрик, заводов и пароходов. Я понимаю, Аваков хочет сменить владельца основных шоколадных активов страны и сам немножко «испачкаться» в шоколаде, но по остальным активам люди будут явно против.

Не случайно Белоруссия усиливает границы с Украиной — поток необандеровской нечисти может перелиться и через белорусско-украинскую границу, о чём неоднократно в своих публикациях предупреждали находящиеся под стражей публицисты и журналисты ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко и Юрий Павловец, и этому нужно заранее поставить серьезный заслон.

Если в начале спектакля на стене висит ружье, в ходе действия оно обязательно выстрелит. На Украине на стене висит уже два заряженных ружья. Поэтому сценарий бескровной схватки пауков в банке фактически уже отменяется. Она будет, скорее всего, очень кровавой для молодой «украинской государственности», вследствие чего разрушит ее окончательно, освободив место для нового русского проекта без всего этого наносного и вредного, как показала история последних двадцати с лишним лет, липового и насквозь фальшивого украинства.

Украина стремительно закрывает дверь и в Россию, и в Европу. Видимо, чтобы не дуло. Только это совсем не значит, что Россия, США и Европа дадут современным нацистам и необандеровцам получить в свое распоряжение целую страну в центре Европы.