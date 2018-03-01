Ростов-на-Дону, 1 марта, 2018, 04:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сложилась грустная ситуация с местным цирком. Почему культурное учреждение, призванное нести людям радость, стало источником опасности как для посетителей, так и для ответственных сотрудников, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Екатерина Булатова.

Vadim Zhivotovsky Ростовский государственный цирк

Всё дело в ремонте. Необходимость капитального ремонта, который не проводился в здании ростовского цирка и принадлежащем ему общежитии вот уже 50 лет, назрела и перезрела. Уже в ноябре 2015 года этот ремонт должен был состояться, но до сих пор средства на него не выделены. Вместо этого предъявлено обвинение директору цирка, выставляющее его довольно некрупным жуликом, в качестве обвинения используются непонятного статуса договоры на общую сумму 1,7 млн руб. Директор обвинения жестко отрицает.

Но если вспомнить, что сумма, требующаяся на ремонт, составляет 600 млн, то речь вполне может идти о том, чтобы убрать неугодного администратора и поставить вместо него сговорчивого, обладающего достаточной способностью к «эффективному освоению средств». Так это или нет, должна показать проверка регионального управления ФСБ. Пока же за Дмитрия Резниченко, директора ростовского цирка, вступаются неравнодушные горожане как в сетях, так и через обращение к президенту посредством петиции.

Когда же цирк пройдет капремонт и станет безопасным для посетителей и артистов, читайте в статье: Битва за манеж: кто объявил войну в цирке?

Обратите внимание также на другие статьи Екатерины Булатовой по региональной проблематике.