Битва за манеж: кто объявил войну в цирке?

Екатерина Булатова, , 14:14 — REGNUM

В Ростове-на-Дону общественные деятели готовят акцию в поддержку директора Ростовского государственного цирка и подписывают обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят прекратить преследование Дмитрия Резниченко. В минувшие выходные в кабинет руководителя нагрянули работники УФСБ и без его присутствия изъяли документы. Резниченко обвиняют в списании денег по фиктивным договорам оказания агентских услуг в размере 15% от кассового сбора и другим билетным операциям. Общая сумма якобы похищенного — 1,7 млн рублей. Сам директор Ростовского цирка полностью отрицает подобные обвинения, сообщает ИА REGNUM.

Похоже, что ставить точку во всей этой истории в ближайшее время не придётся. За директора учреждения уже вступились сотни человек — общественные деятели, представители бизнес-сообщества, неравнодушные горожане. Они заявляют, что цирку грозит рейдерская смена руководства. Дмитрий Резниченко утверждает, что оказался заложником ситуации. В начале февраля его фактически отстранили от должности, после чего он попал в подчинение к финансовому директору Наталье Шульге (ранее работала в Ярославском цирке и по такой же схеме покинула его).

Обращает внимание на себя тот факт, что назначенный в ноябре 2015 года директором Ростовского цирка Резниченко неоднократно намеревался провести капитальный ремонт здания. Вопрос, по его словам, наболевший. Но вот уже более трёх лет обещанных на ремонт средств так и не выдано.

«Ростовский цирк на сегодняшний день опасен для массового пребывания людей, наши дети в опасности. Артисты, приезжающие радовать своим творчеством, проживают в ужасающих и опасных для их жизни и здоровья условиях — в цирковой гостинице. Времени тянуть дальше нет никакой возможности. «Росгосцирк» продолжает бездействовать в направлении безопасности людей и начала капитального ремонта. Цирк без капитального ремонта 60 лет, общежитие для артистов — 50 лет», — написал Резниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, региональное управление МЧС уже вынесло предписания. Каждое из выявленных нарушений необходимо устранить, иначе юным любителям циркового искусства грозит смертельная опасность. Об этом руководство Росгосцирка было своевременно информировано. Срок устранения выявленных чрезвычайным ведомством проблем истекает 7 мая 2018 года, после чего суд может принять решение о закрытии цирка, обратил внимание Резниченко.

Очевидно, что капитального ремонта не предвидится до тех пор, пока не будет завершена проверка, проводимая региональным управлением ФСБ. По мнению защитников директора цирка, его просто-напросто хотят убрать с должности, поставив на место «своего» человека.

«Как только в воздухе запахло выделением больших средств на капремонт здания, которое местами грозит обрушением на головы зрителям, сразу нашлись доброжелатели. И недальновидные чиновники-циркачи уже пытаются поставить варягов, чтобы 600 миллионов пошли не на ремонт, а были грамотно «освоены». Поэтому в ближайшие дни предлагаю провести неполитическую акцию, в ней примет участие большое количество горожан, для которых цирк — это не просто слово. Также нужно, чтобы все донские лоббисты встали на защиту ростового цирка и его руководителя — депутат Госдумы Александр Шолохов имеет огромный авторитет в сфере культуры, он может поднять вопрос на федеральном уровне. Также важно участие сенаторов от региона и лично губернатора», — кинул клич в социальных сетях общественник Григорий Болдырев, сопроводив запись хештегом #СохранимЦирк. На его призыв откликнулись десятки человек, которые готовы провести митинг в поддержку действующего директора.

Ростовчанин Вадим Манукян, хорошо известный как автор петиции о прекращении новогодних огоньков в стиле «Посиделок у Примадонны», составил обращение. На этот раз петиция адресована президенту России Владимиру Путину. Ее автор просит главу Кремля прекратить преследование директора Ростовского цирка.

«То, что происходит в отношении директора Ростовского цирка в последние несколько дней, иначе как преследованием не назовешь. Сначала Дмитрий Резниченко по сути был понижен в статусе, потом у него отозвали право подписи. Теперь он получил уведомление, что с 1 апреля его зарплата будет вдвое снижена. На днях УФСБ без его присутствия осуществило выемку документов. Человек, назначенный на вышестоящую должность, сразу же обвинила Резниченко в списании денег по фиктивным договорам. Остановите преследование Дмитрия Резниченко. Дайте ему и цирку нормально работать в здании, которое будет соответствовать всем необходимым нормам с точки зрения безопасности артистов, персонала и зрителей, которые приходят на представления», — просит автор петиции.

Обращение менее чем за сутки подписали сотни неравнодушных к судьбе Ростовского цирка человек.

«Нельзя закрывать рот человеку, говорящему о проблеме! Ростовскому цирку давно жизненно необходим капитальный ремонт. Три года Дмитрий Резниченко добивается этого. Давайте не доводить до беды, а потом искать виновных», — высказалась Наталья Г.

Чем завершится закулисная война в Ростовском цирке, неизвестно. Вся ситуация пока вызывает искреннее недоумение, ведь пострадавшими от этого скандала могут стать юные любители циркового искусства.