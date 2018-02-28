Москва, 28 февраля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Рогозин закрыл доступ к своему аккаунту в Twitter. Теперь его записи и полный профиль могут видеть только «одобренные пользователи». Доступ к ней чиновник ограничил после появившегося на этой неделе материала «Новой газеты» о неком Романе, который, по данным издания, является членом совета директоров предприятия «Фотоэлектронные приборы» и приходится Рогозину «племянником».

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Также в ряде СМИ сообщалось о том, что вице-премьер удалил и свою страницу в Facebook, однако в настоящее время доступ на страницу открыт, сообщения может прочитать любой пользователи соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей публикации издание «Новая газета» написало, что некто «Роман Рогозин» входит в совет директоров одного из оборонных предприятий России и это племянник вице-премьера РФ. В свою очередь Рогозин опроверг эту информацию, заявив, что никакого племянника по имени Роман у него в реальности нет. По его словам, среди его дальних родственников есть Роман, но он офицер и всю свою жизнь служит в Вооружённых силах.

По словам Рогозина, вполне вероятно, что среди руководителей предприятий ОПК, в реестр которых входит почти 1,5 тыс. предприятий, есть его однофамильцы.