Рогозин ответил «Новой газете» на публикацию о «племяннике»

Москва, , 07:17 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя публикацию «Новой газеты», заявил, что фигурирующий в ней «племянник» по имени Роман в реальности не существует. Об этом он написал в своем Facebook.

Издание написало, что некто Роман Рогозин входит в совет директоров одного из оборонных предприятий России и это племянник вице-премьера РФ. По словам Рогозина, подобных родственников у него нет.

«Интересные люди — российские либералы, особенно те, что умеют читать, писать. Но вы хотя бы факты проверяйте, прежде чем что-то публиковать!» — пишет вице-премьер РФ.

Рогозин пояснил, что у него вообще нет племянников и они никогда не входили в советы директоров компаний, перечисленных в публикации. Кроме того, в реестр ОПК входит около 1,5 тыс. предприятий, и не исключено, что среди их руководителей есть однофамильцы Рогозина.

Чиновник также уточнил, что Роман среди его дальних родственников есть, однако, он офицер и всю свою жизнь служит в Вооружённых силах. В заключение Рогозин призвал «изучать матчасть, прежде чем за перо браться».

Ранее газета назвала «племянника Рогозина» членом совета директоров предприятия «Фотоэлектронные приборы». В руководство «Роман» якобы вошел в 2014 году.