Москва, 28 февраля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Котировки Brent 27 февраля отчаянно пытались ухватиться за отметку $67. Но в конечном итоге все попытки оказались тщетными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Резко возросший спрос на доллар внес коррективы в динамику всех классов активов, включая сырье. Ценам пришлось отступить к минимумам в районе $66,20, которые уже были протестированы на сегодняшней утренней сессии.

«Трехдневный рост черного золота прервался из-за «ястребиных» комментариев нового председателя Федрезерва США Дж. Пауэлла, который укрепил веру рынков в более агрессивное ужесточение политики регулятора. Это выбило почву из-под ног рисковых активов, отправив Brent на юг», — пояснил эксперт.

В последнее время корреляция между долларом и нефтью укрепилась, и недавний рост цен был во многом связан со слабостью американской валюты. Теперь же наблюдается «расплата».

"Таким образом, рынок нефти продолжит следить за поведением доллара, который, к слову, сохраняет восходящий уклон 28 февраля, но уже замедлил импульс роста. Также игрокам будет интересен официальный отчет минэнерго по запасам сырой нефти в Штатах», — отметил Мащенко.

Данные API отразили увеличение запасов на 0,9 млн баррелей, что втрое ниже прогноза. Однако актив не сумел отреагировать ростом из-за «долларового фактора» и неожиданного роста запасов бензина почти на 2 млн баррелей.

«Если сегодняшние цифры от ведомства укажут на возобновление роста добычи, Brent рискует протестировать отметку $66, особенно при условии, что покупки доллара продолжатся», — считает эксперт.

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