Нефти не хватает энтузиазма

Москва, , 07:10 — REGNUM Торги по нефти завершились 28 февраля снижением более 1%. Основной причиной нисходящего движения котировок стала новая волна повсеместного укрепления доллара после публикации текста выступления нового главы ФРС США Дж. Пауэлла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Затем исполнительный директор МЭА Фатих Бироль усилил укрепление доллара. Он заявил, что «взрывной рост» нефтедобычи на сланцевых месторождениях США, вероятно, продолжится и после 2018 года.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 0,933 млн баррелей, запасы бензина — на 1,914 млн. баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились на 1,437 млн баррелей. Сегодня, 28 февраля, выйдут официальные показатели по запасам нефти от минэнерго США.

Сегодня, 28 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,19 (-0,38%). Техническая картина складывается против покупателей.

По нефти стоит ждать снижения котировок до $65,75. Если этот рубеж не устоит, то к 9 марта Brent подешевеет до $63,65.

Напомним, 26 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,28%, до $66,63 за баррель, WTI — на 1,40%, до $63,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,45 за баррель.