Москва, 26 февраля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил писателя Александра Проханова с юбилеем. Об этом сообщает в понедельник, 26 февраля, пресс-служба Кремля.

Скриншот видео YouTube страницы TV Center Александр Проханов

«Уважаемый Александр Андреевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем, — говорится в поздравительной телеграмме. — (…) Желаю Вам доброго здоровья и реализации намеченных планов».

По словам главы государства, Проханов проделал большой профессиональный путь, в результате чего смог получить признание как журналист и общественный деятель.

Александр Проханов — советский и российский писатель, сценарист, публицист, журналист, общественный деятель.

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