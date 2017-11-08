Проханов: «Октябрьская революция — драгоценность, которую мы отдали другим»

Москва, , 08:31 — REGNUM Современная Россия выбросила и отдала на поругание Великую Октябрьскую революцию вместо того, чтобы беречь ее, как драгоценность, и эту драгоценность сейчас пытаются присвоить те, кто понимает истинную ее ценность, заявил 7 ноября писатель Александр Проханов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Для меня сегодняшний день — это не день поминовения, это день торжества. Я сегодня с утра торжествую, потому что мне довелось жить в великую эпоху, я сын этой красной эры, я видел в этой красной эре все: и черные дыры, и ослепительное сверкание…» — выразил писатель свое отношение к столетнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.

По его словам, «красная эра» подарила ему счастье личного знакомства и жизни в одно время с выдающимися людьми: писателями Юрием Трифоновым,Валентином Распутиным, великим писателем, журналистом и сценаристом Михаилом Шолоховым, физиком Юрием Трутневым, разрабатывавшим атомную бомбу.

«Когда пала моя страна, я продолжал за нее сражаться… для меня горько и жутко, что мы отдаем величие другим… Когда я приезжаю в Китай и вижу эти реки, наполненные судами, эти небоскребы, как стада гигантских слонов, продолжают идти по стране… Это моя страна, которая воплотилась в Китае. Мы отбросили наше величие и отдали ее другим, и плетемся в хвосте у них», — посетовал Проханов на то, с какой легкостью Россия в 1991 году отреклась от того, что в течение 70 лет считала великой ценностью.

По его словам, вместо того, чтобы «Великую революцию считать драгоценностью нашей истории, ее изучать, ее лелеять», мы ее вышвырнули на помойку и «отдали на растерзание смехачей, глумителей, анекдотчиков».

Проханов также отметил, что мотивация революции — это всегда огромная энергия мечты, которая в России вылилась в великие достижения советского проекта. При этом, по его словам, в современном российском обществе он видит новое пробуждение этой энергии и страсти по мечте.

Отметим, что интеллигенция Китая и власти Поднебесной заявляют, что именно Китай является наследником того пути, который был начат Великой Октябрьской революцией, оставаясь верным идеям и фундаментальным принципам марксизма-ленинизма.

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Напомним также, что в мультимедийном историческом парке «Россия — моя страна» на ВДНХ 7 ноября прошел праздничный вечер общественной организации «Суть времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, на котором выступили как активисты движения, так и гости из ближнего и дальнего зарубежья.

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