Москва, 26 февраля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Объем финансовой поддержки учёных в России в 2018 году увеличится. Так, на гранты научным сотрудникам и исследователям Российский научный фонд направит почти 22 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор фонда Александр Хлунов.

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В интервью газете «Известия» он уточнил, что сейчас фонд поддерживает «более 2,5 тыс. научных проектов на сумму более чем 16 млрд рублей»

«Ожидания учёных мы не обманули: гранты не секвестировали, финансирование доводим вовремя», — отметил Хлунов.

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Глава РНФ отметил, что в областях знаний, проекты в которых раньше были поддержаны фондом, произошли структурные изменения. Теперь значительную часть стали занимать «науки о жизни».

«Проекты в области биологии, сельского хозяйства, фундаментальной медицины составляют более 25%. Мы рады этим изменениям, потому что XXI век будет обусловлен достижениями в науках о жизни больше, нежели созданием ядерного потенциала», — отметил Хлунов.

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Напомним, образованный в 2013 году Российский научный фонд осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов. В 2014—2016 гг. фондом были заключены грантовые соглашения с 551 организацией в целях финансирования 2 434 научно-исследовательских проектов в 69 регионах России. Общий объём доходов РНФ за 2013−2016 гг. составил 47 млрд рублей.