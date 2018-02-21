Москва, , 08:29 — REGNUM «Наука — не вариант автосервиса», — заявил на встрече с журналистами член президиума ЦС профсоюза, научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Онищенко.

На площадке профсоюза РАН во вторник, 20 февраля, обсудили «Финансирование науки: проблемы и перспективы». Главный тезис: вывести науку из сферы услуг, обеспечив адекватное финансирование.

То, как это делается сегодня, не устраивает ученых. Более того, выполнить майские указы президента России (от 7 мая 2012 г.) в такой ситуации никак не получится.

«Если говорить о внутренних затратах на исследования и разработки в целом, то при предусмотренном Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 уровне расходов в 1,77% ВВП, который должен был быть достигнут к 2015 году, в реальности в 2016 году внутренние затраты на исследования и разработки составили 1,1% ВВП (наиболее свежие официальные данные)», — такие данные были обнародованы участниками встречи.

Получается, что увеличение средств на 25% ничего не дало? Стало даже меньше, учитывая инфляцию, чем было год назад? А сколько надо?

«Удалось добиться существенного увеличения финансирования фундаментальной науки. В прошлом году на эти цели бюджет выделил 118,3 млрд рублей, в этом году планируется выделить 148,3 млрд рублей. То есть увеличение на 30 млрд — это примерно на 25%. Беспрецедентно для этого жесткого бюджета, поскольку в целом объем бюджета остался на уровне прошлого года, — рассказал председатель профсоюза РАН, заведующий лабораторией Института общей физики РАН им. А. М. Прохорова Виктор Калинушкин, отметив, что хоть это и положительный факт, однако «добавку получили, но проблем это не решает».

По финансированию мы все равно проигрываем другим странам. У нас оно составляет 0,15% ВВП, что в несколько раз меньше, чем в развитых странах, и в полтора раза меньше, чем в среднеразвитых странах Европы — Венгрии, Польше, Португалии.

Дело не только в абсолютных цифрах, а еще в том, как выделенные средства распределяются. Появились серьезные территориальные диспропорции в уровне оплаты труда научных сотрудников, что ведет к целому ряду негативных последствий. Кроме того, возникла резкая дифференциация в оплате труда различных категорий работников институтов, а также иного персонала, что приводит к росту социальной напряженности и оттоку квалифицированных инженерно-технических кадров. Ведь предусмотрено увеличение зарплат научным сотрудникам, а заведующие лабораториями, инженеры, лаборанты остались за бортом.

Но главное — в подведомственных ФАНО институтах в 2018 году доля заработной платы в общем объеме финансирования на выполнение государственного задания будет превышать 90%. Это при том, что надо каким-то образом обеспечивать оплату коммунальных услуг, налогов, ремонт. Не говоря уже о закупках оборудования для исследований.

«Складывается странная ситуация, когда деньги на зарплату есть, появляются, а денег на то, чтобы закупать новое оборудование, комплектующие, расходные материалы? больше не становится, — заявил Евгений Онищенко, — Это абсурдная ситуация: все равно, как строить дом, не имея материалjd, а имея деньги только на зарплату рабочим».

В справедливости этих слов можно убедиться буквально с порога здания, где находится штаб профсоюза РАН и где проходила встреча с журналистами. Ощущение, что ты без всякой машины времени переместился в 80-е годы прошлого века. Фанерные панели на стенах образца 80-х, того же пошиба плитка и сантехника в туалете, обшарпанные старые двери и кактусы в горшочках на окнах тоже из тех времен. И вот таким «мамонтовым зубом» необходимо делать науку? Двигать вперед прогресс и научно-технологическую инициативу развивать?

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У профсоюзов есть предложения по изменению ситуации. Одно из них, наиболее «генеральное», или стратегическое высказала директор Института географии РАН член-корреспондент Академии наук Ольга Соломина — «вывести науку из сферы услуг».

«Как я вижу это по своему двухлетнему опыту директорства, поправить фундаментальные основы, не поправляя того, как это все устроено, практически невозможно, — считает директор. — Конечно, надо бороться и за то, чтобы увеличилось финансирование, и за то, чтобы оно правильно распределялось, но стратегическая задача по отношению к фундаментальной науке, что она должна быть выведена из этой самой сферы услуг. Госсзадание, которое формулируется каким-то нелепым образом, должно трансформироваться во что-то более приемлемое для этой совершенно специфической области — создания фундаментального знания».

Возможно, необходимо внести изменения в закон о науке. Помочь этому в какой-то мере могла бы корректировка юридического статуса РАН. Аббревиатура ФГБУ явно для нее не подходит. Именно за счет этого наука превращается в сферу услуг, а творцы — в персонал, который должен вовремя сдавать отчеты. А директор должен ломать голову, как «разделить одно яблочко на троих мальчиков». В небезызвестном анекдоте — «сделать пюре». В случае с принятым стандартом — увеличить зарплату до определенных показателей в рамках выделенных средств — директора вынуждены переводить сотрудников на полставки. Казалось бы, что плохого — в два раза меньше работаешь и больше получаешь. Но, как отметил глава профсоюза РАН, это мина замедленного действия, неизвестно, как и когда рванет.

Общий итог — нужно выработать «адекватный подход к финансированию науки как в части финансового обеспечения научных исследований, так и в плане изменения нормативно-правовой базы, в том числе в части гарантий оплаты труда».

Профсоюз работников РАН предлагает принять следующие меры:

— увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП к 2024 году;

— увеличение бюджетного финансирования фундаментальной науки до 0,3% ВВП к 2024 году;

— принятие Правительством РФ графика повышения бюджетного финансирования фундаментальной науки в процентах к ВВП.

«Увеличение финансирования фундаментальной науки в два раза возможно в течение 5−6 лет, если будет политическая воля государства к переходу от государственно-силового финансирования приоритетов к финансированию вложений в человеческий капитал, — отвечая на вопрос ИА REGNUM, сказал член президиума ЦС профсоюза, научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Онищенко. — Говорить о том, что у государства нет ресурсов, неправильно».

Свои предложения профсоюз РАН направил президенту Путину. С главой РАН они также согласованы. «Не двери ставить, а перекрытия менять», — так образно выразил их суть председатель профсоюза ученых.

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