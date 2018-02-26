Москва, 26 февраля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Подготовка новых майских указов, аналогичных поручениям, которые Владимир Путин подписал после президентских выборов 2012 года, обсуждается в Кремле. Об этом РБК рассказали федеральный чиновник и еще два источника, знакомые с ходом обсуждений проектов документов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам источников, на данный момент администрация президента (АП) уже собирает от российских министерств и ведомств предложения, точное содержание которых еще неизвестно. Это происходит в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта 2018 г.

«Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад, — отметил один из источников агентства. — Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив».

Напомним, майские указы — это серия указов, подписанных Путиным в 2012 г. после его вступления в должность главы государства. В указах было более 200 поручений с разными сроками исполнения. Они были направлены на повышения качества жизни граждан страны и касались экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

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