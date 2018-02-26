Рогозин: Путин утвердил новую госпрограмму вооружения

Москва, , 07:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил государственную программу вооружения (ГПВ), которую предполагается реализовать в ближайшие годы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью изданию «Коммерсантъ».

"Да, документ подписан президентом», — говорит Рогозин.

По его словам, документ планировалось принять еще в 2016 г., однако его решили отложить из-за падения цен на черное золото и валютных скачков после 2014 г.

«Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 г., — отмечает вице-премьер РФ. — Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение».

Рогозин добавил, что отличие новой государственной программы от предыдущей заключается в том, что она корректировалась на основе данных, полученных в Сирии. Специалистам удалось провести комплексную оценку оружия и техники в боевых условиях, других температурных режимах и показателях запыленности.

«Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники, — говорит вице-премьер РФ. — Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения — все это есть в новой ГПВ».

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