Москва, 26 февраля, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Говорить о полноценном боевом применении в Сирии новейших российских истребителей Су-57 преждевременно. Самолеты переброшены на Ближний Восток в рамках программы испытания систем вооружения, пишет 26 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Dmitry Zherdin Сухой Су-57

«В Сирии Су-57 будет апробировать системы РЭБ и радиолокации, но о полноценном боевом применении речи пока не идет», — отмечает издание.

Несколько истребителей Су-57 были направлены на сирийскую авиабазу Хмеймим в преддверии Дня защитника Отечества. Однако сделано это не с целью усиления российской авиагруппы — разработчики и военные пока намерены лишь испытать самолеты в условиях, близких к боевым.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 переброшен в Сирию, по неофициальным данным, в количестве четырех единиц. Отправка самолетов осуществлялась в два захода. Принципиальное решение об этом было принято по итогам закрытого показа боевой машины на авиасалоне в Жуковском, пояснил источник, близкий к оборонному ведомству.

«С учетом заявленной программы испытаний Минобороны решило направить истребитель в Сирию в феврале, формально приурочив все ко Дню защитника Отечества», — уточнил собеседник.

В Объединенной авиастроительной корпорации от комментариев отказались, подчеркнув, что ОАК «в этой истории нет». Министерство обороны оставило официальный запрос издания без ответа.

Разработка истребителей пятого поколения ведется в России с начала 2000-х годов. Летом 2017 года стартовала программа испытаний систем вооружения Су-57. Многоцелевой истребитель, пока не принятый на вооружение, создан специалистами ОКБ Сухого. Он прошел первый этап государственных испытаний, второй этап должен быть завершен в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, о появлении в Сирии истребителей Су-57 стало известно 22 февраля — снимки самолетов опубликовали в соцсетях очевидцы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться с вопросами в Минобороны.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не видят в перспективных российских истребителях угрозы для своих операций в Сирии.

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