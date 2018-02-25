Москва, 25 февраля, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин планирует в ближайшее время провести встречу с «Олимпийскими атлетами из России» (ОАР), занявшими призовые места на зимних Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Такая встреча сейчас готовится, — сказал представитель Кремля. — Предстоит согласовать графики многих спортсменов».

25 февраля в Пхенчхане прошла торжественная церемония завершения Олимпиады — 2018.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в ОИ-2018 в связи с допинговым скандалом.

Спортсмены РФ лишились возможности представлять свою страну на турнире. Те из них, кто, с точки зрения МОК, были «чистыми», смогли выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом в статусе «Олимпийских атлетов из России».

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