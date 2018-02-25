Москва, 25 февраля, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Президентские выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года в Российской Федерации, интересуют официальный Вашингтон в нескольких контекстах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НТВ.

Council.gov.ru Мария Захарова

«Первое — это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики, — говорит Захарова. — Как вы видите, она не снижает накала. Второй момент — это привычная и традиционная вовлеченность США вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира».

Выборы президента в Российской Федерации намечены на 18 марта текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января 2018 г. минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад, в котором в общей сложности фигурируют 210 человек (114 чиновников и 96 бизнесменов).

В отношении попавших в черный список лиц в течение нескольких месяцев после выхода доклада могут быть введены ограничительные меры.

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