Немецкие СМИ о хоккейном финале ОИ-2018: «Так горько! Но так здорово!»
Берлин, 25 февраля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Немецкое издание Bild опубликовало статью о проигрыше сборной Германии по хоккею в финальном матче зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Заголовок статьи гласит: «Так круто мы еще не проигрывали!».
Как отмечают журналисты газеты, сборной Германии удалось навязать «настоящую борьбу» хоккеистам «Олимпийских атлетов из России» (ОАР), которые изначально считались фаворитами турнира.
«Так горько! — говорится в статье. — Но так здорово!»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная «ОАР» по хоккею переиграла команду Германии в финальном матче олимпийского турнира в Пхенчхане со счетом 4:3 и завоевала золотые медали Игр впервые с 1992 года.
Судьбу олимпийского золота нападающий Кирилл Капризов решил в овертайме.
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