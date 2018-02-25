Берлин, 25 февраля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Немецкое издание Bild опубликовало статью о проигрыше сборной Германии по хоккею в финальном матче зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Заголовок статьи гласит: «Так круто мы еще не проигрывали!».

Skitterphoto Хоккей

Как отмечают журналисты газеты, сборной Германии удалось навязать «настоящую борьбу» хоккеистам «Олимпийских атлетов из России» (ОАР), которые изначально считались фаворитами турнира.

«Так горько! — говорится в статье. — Но так здорово!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная «ОАР» по хоккею переиграла команду Германии в финальном матче олимпийского турнира в Пхенчхане со счетом 4:3 и завоевала золотые медали Игр впервые с 1992 года.

Судьбу олимпийского золота нападающий Кирилл Капризов решил в овертайме.

Читайте также: Игра российских хоккеистов «войдет в историю Олимпийского движения»

А также: О победе российских хоккеистов: «Они вырвали победу!»