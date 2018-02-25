О победе российских хоккеистов: «Они вырвали победу!»

Пхенчхан, Южная Корея, , 12:56 — REGNUM Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко — под впечатлением от игры российских хоккеистов, обыгравших в овертайме сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Наши парни, которые вынуждены были выступать под нейтральным флагом, сегодня вернули отечественному хоккею олимпийское золото. Исход этого матча казался предрешённым, но несмотря ни на что они вырвали победу! За этим матчем следили сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые поддерживают наших спортсменов. Ребята, вы — молодцы! Никто не сможет отнять эту победу у нас! Спасибо за ваши старание и упорство!», — отметил он на своей странице в facebook.

Федерация хоккея России опубликовала несколько интервью с победителями. Так, нападающий российской хоккейной команды Илья Ковальчук считает, что победа России в ходе финального матча против Германии на Олимпийских играх вполне достойна книги или фильма.

«Это был просто какой-то сумасшедший матч. Гусев забил, повели 2:1, думали, что все — удержим, но потом пропустили два быстрых гола, еще и удаление получили. Такой сюжет, что надо книги или фильм снимать», — цитирует хоккеиста Федерация хоккея России.

Илья Ковальчук полагает, что то, как Никита Гусев провел сегодняшний матч, войдет в мировую историю.

«Спасибо большое всем за поддержку! Не знаю, как у вас, у нас всех сердце после счета 2:3 просто не билось, оно провалилось. Но ребята молодцы и нашли силы, проявили характер и благодаря поддержке выиграли», — считает капитан российской команды Павел Дацюк.

«Когда третий гол пропустили, было что-то невероятное. Хорошо, что забили, вытащили игру, все ребята — молодцы. Шайба в овертайме? — Гусев здорово отдал, повезло, что попал, но это уже неважно. Самое главное, что мы выиграли», — отметил Кирилл Капризов.

Напомним, в финальном матче российские хоккеисты обыграли немецких со счётом 4:3. Судьбу олимпийского золота Кирилл Капризов решил в овертайме.

Читайте ранее в этом сюжете: Олимпийские хоккеисты из России завоевали золото Олимпиады