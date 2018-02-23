Вашингтон, 23 февраля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Минфин США готовит новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Об этом, как передает RT, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Мы работаем над санкциями против России, — сказал Мнучин. — Я могу вас заверить, что это находится в процессе».

Глава минфина США добавил, что ведомство совместно с ФБР продолжает разбирательство по поводу возможного «вмешательства» РФ в выборы-2016.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января текущего года минфин США опубликовал так называемый кремлевский доклад, в котором в общей сложности фигурируют 114 чиновников и 96 бизнесменов.

В отношении лиц, попавших в черный список, в течение нескольких месяцев после выхода доклада могут быть введены новые санкции.

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