Вашингтон, 23 февраля, 2018, 02:30 — ИА Регнум. США не рассматривают отправку в Сирию российских истребителей Су-57 как угрозу для своих военных операций на территории этой страны. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон, передаёт РИА Новости.

Dmitry Zherdin Многоцелевой истребитель Су-57

По его словам, американские военные операции в Сирии будут продолжены «должным образом».

При этом представитель министерства обороны США отметил, что развертывание новейших истребителей в Сирии противоречило бы заявлениям российской стороны об уменьшении своего контингента.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля из различных источников стало известно о прибытии в Сирию российских истребителей пятого поколения Су-57.

Собеседник издания «Коммерсантъ» в органах военного управления пояснил, что самолёты были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам данную информацию, предложив обращаться за комментариями в Министерство обороны. В ведомстве, в свою очередь, пока не подтвердили эти сообщения.

Добавим, что точного количества направленных в Сирию истребителей ни один из источников не назвал.

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