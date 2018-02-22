Истребители пятого поколения ВКС РФ переброшены в Сирию: видео

Хмеймим, Сирия, , 09:20 — REGNUM На авиабазу РФ в Сирии прилетели новейшие российские истребители Су-57. Видео заходящих на посадку боевых машин было опубликовано в сети сирийскими пользователями Twitter.

Кроме двух истребителей пятого поколения Су-57 (ранее проходившими под наименованием ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), были также замечены четыре истребителя Су-37 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У.

Следует отметить, что ранее А-50У был выведен из состава группировки ВКС РФ в Сирии в ходе объявленного в декабре президентом РФ Владимиром Путиным сокращения российского присутствия в стране.

Как сообщало 24 января ИА REGNUM, в России начались полёты Су-57 с новым комплексом высокоточного вооружения. Испытания проводятся как с авиационными средствами поражения на внешней подвеске, так и с внутрифюзеляжными образцами вооружения.

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что «не за горами» и практические пуски всех типов испытываемого вооружения.

Читайте также: Всё на «пять»: Истребитель пятого поколения полетел с новым оружием

Напомним, прошедшие в начале декабря 2017 года испытания истребителя Су-57 явились также проверкой нового авиационного двигателя второго этапа. «Старые» двигатели придавали боевой машине характеристики, достаточные для поколения истребителей 4++.

Сообщалось, что именно для достижения характеристик пятого поколения (особенно для реализации бесфорсажного сверхзвукового полета) и будет реализована замена двигателя на новый. Кроме того, благодаря этому усовершенствованию был достигнут и дополнительный выигрыш — соответствие требованиям по радиолокационной малозаметности.

Читайте также: Теперь действительно «пять»: двигатель для новейшего истребителя

Читайте развитие сюжета: СМИ: Истребители Су-57 переброшены в Сирию для боевого тестирования