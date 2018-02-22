Москва, 22 февраля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Российский рубль 22 февраля подчеркнуто нейтрален в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Американский доллар стабилен около 56,76 руб. За евро сегодня дают 69,76 руб. (+0,05%).

«Российская валюта держится на плаву за счет ожиданий пересмотра рейтинга России агентством S&P (23 февраля). Мнений всего два: или повысят до инвестиционного уровня, или нет», — отметила Бодрова.

Исходя из макроэкономических параметров, шансов на его сохранение в текущем виде больше, но частные агентства во многих случаях бывают в этом плане достаточно субъективны.

«Отыгрывать эту информацию инвесторы будут уже в понедельник, 26 февраля, — впереди в России три выходных дня.

Если рейтинг будет повышен, начало новой недели стартует резким укреплением позиций российской валюты», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 23 февраля, и предстоящие выходные (24−25 февраля) составляют 56,76 руб. за американскую валюту (повышен на 11 копеек) и 69,63 руб. за евро (понижен на 17 копеек).

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