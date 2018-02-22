Лозанна, Швейцария, 22 февраля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу кёрлингиста из команды «олимпийских атлетов из России» (ОАР) Александра Крушельницкого. Об этом 22 февраля сообщается на сайте CAS.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Отмечается, что все стороны процесса — Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирная федерация кёрлинга (ВФК) и сам спортсмен — договорились об отмене слушаний. Разбирательство в CAS должно было состояться 22 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, завоёванные на Играх в Пхёнчхане.

Ранее Крушельницкий признал формальное нарушение антидопинговых правил и отказался от участия в слушаниях в CAS. По его словам, участие в заседании по делу о допинге является бессмысленным.

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», — заявила пресс-секретарь Федерации кёрлинга России (ФКР) Валентина Паринова.

Напомним, в двух-допинг пробах Крушельницкого было найдено запрещенное вещество мельдоний в большой концентрации. Спортсмен категорически отвергает обвинения в использовании допинга и считает, что препарат был ему подмешан.

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