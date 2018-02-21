Бишкек, 21 февраля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Впервые за всю историю независимости в Киргизии проводится исследование по старению населения, сообщает 21 февраля КирТАГ со ссылкой на министерство труда и социального развития республики.

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Исследование проводится при содействии департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Определение статистики по старению населения в Киргизии необходимо для разработки мер по повышению качества жизни пожилых граждан республики. Это стало основной темой на расширенном заседании в министерстве труда и социального развития.

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова сказала, что для повышения качеств жизни нужно не только увеличивать пенсии и качество медицинского обслуживания, но и заниматься социальными вопросами. Что имеется в виду под «социальной частью» министр не уточнила.

По данным министерства, в настоящее время в Киргизии проживает 462 125 пожилых граждан, что составляет 7,6% населения. Согласно международной практике, общество считается стареющим, если доля пожилых людей в нем превышает 7%.

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