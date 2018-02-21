Ватикан, 21 февраля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Иранские ученые поставили вопрос перед властями своей страны о необходимости отказа от «одержимости исламизацией», а городские власти Иерусалима вызвали своими действиями возмущение всех христианских Церквей. Эти и другие темы, волнующие католическую прессу, обсуждает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Петиция, которую подписали видные иранские интеллектуалы, политические активисты и ученые, обвиняет власти Ирана в неспособности соответствовать республиканским идеалам. Это заявление последовало за предложением президента Ирана провести референдум по вопросу о формах, которые принимает иранская идеология. В петиции содержится требование уважать отделение религии от власти, отказаться от одержимости исламизацией и даже освободить женщин от обязательного ношения платка.

Станет ли требование иранских правозащитников шагом, соответствующем предложению президента Рухани направить гражданские усилия на устранение политических разногласий между духовным руководством и большинством населения страны, особенно молодежью?

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