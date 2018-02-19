Вегетарианская Европа опасается будущего в мире плотоядных

Станислав Стремидловский, , 13:11 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 12—18 февраля 2018 года стали: католики вступили в Великий пост; европейские епископы осуждают турецкое вторжение в Сирию; вторая годовщина встречи папы Франциска и патриарха Московского Кирилла в Гаване; мэрия Иерусалима хочет взимать налоги с Церквей; «как низко еще может упасть человек?»; иранские интеллектуалы обвиняют теократический режим и другое.

Вечером 14 февраля в начале Великого поста папа Римский Франциск возглавил молитвенное собрание в церкви Святого Ансельма и затем вместе с кардиналами, епископами и многочисленными верующими прошел в покаянной процессии к базилике Святой Сабины, передает Radio Vaticana (Ватикан). В стенах этого древнего храма на Авентинском холме епископ Рима совершил святую мессу с обрядом возложения пепла. В своей проповеди понтифик отметил, что Четыредесятница — это «благоприятное время для исправления диссонирующих аккордов нашей христианской жизни, время принятия постоянно новых, радостных и обнадеживающих вестей о Пасхе Господней. В своей материнской мудрости Церковь предлагает обратить особое внимание на все, что может охладить и огорчить наше верующее сердце». Нужно сделать остановку в бессмысленном беге в никуда, который не приносит ничего кроме горечи, который разрушает и отнимает время, предназначенное для семьи, детей, дедушек и бабушек, дружбы, время для Бога. Нужно остановиться в желании «производить впечатление», перестать высокомерно уничижать других критикой и осуждением. Нужно остановиться перед оглушительным шумом, который заставляет нас забыть о плодотворной силе молчания. Нужно выйти навстречу другим, чтобы разделить их бремена и страдания, мы призваны сделать остановку и оглянуться вокруг. Мы должны увидеть знаки, которые хранят пламя веры и надежды, увидеть лики нежности и доброты Бога, Который пребывает и действует среди нас, подчеркнул папа Франциск.

На Святую землю возвращаются паломники. Согласно статистическим данным, в январе 2018 года было зарегистрировано рекордное число паломников: в общей сложности 26 тысяч верующих из разных стран мира. Число католических паломников удвоилось. Растет также число групп из других христианских конфессий, которые хотят молиться в святилищах и обращаются с просьбой об этом. Массовое возвращение паломников подтверждается данными Центрального статистического бюро Государства Израиль: в 2017 году было зарегистрировано 3.611.800 человек, что на 23% больше по сравнению с 2016 годом и на 29% больше по сравнению с 2015 годом. Израильская организация сообщает о «рекордном годе» и подчеркивает, что ранее число паломников в страну никогда не превышало порога в 3 миллиона человек. Рейтинг стран происхождения паломников возглавляют США: в 2017 году Святую землю посетили 778.800 американцев, что на 20% больше, чем в 2016 году. Второе место занимает Российская Федерация, из которой приехали 331.500 паломников. Далее следуют Франция (308.600 паломников), Германия (218.100) и Великобритания (198.500).

Европейские епископы решительно осуждают турецкое вторжение в сирийский Африн и призывают к немедленному прекращению боевых действий. Заявление на эту тему сделали председатели комиссий Iustitia et Pax двадцати европейских епископатов. По их мнению, вторжение турецких войск при поддержке радикальных мусульманских групп является нарушением международного права. Это будет иметь необратимые последствия для всего региона. Епископы призывают к немедленному прекращению огня, созданию гуманитарных коридоров и доступу для международных наблюдателей. Представители европейских епископатов также призывают Евросоюз к недвусмысленному осуждению турецкого вторжения. В конце января Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Дамаск осудил действия Турции, обвинив ее в поддержке террористов. Анкара считает бойцов Сирийских демократических сил (SDF) террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РКК). Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции в Африне.

По случаю второй годовщины встречи папы Франциска и патриарха Московского Кирилла, которая состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года, в Вене по инициативе Католической церкви в Австрии прошла международная конференция, где обсуждалось положении христиан на Ближнем Востоке, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). Организаторами саммита выступили Московский патриархат и Папский совет по содействию христианскому единству. После вступительной речи архиепископа Вены кардинала Кристофа Шенборна, который назвал это историческое событие «сообщением всем христианам и людям доброй воли», слово взял митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Он рассказал о страданиях, которые терпят в последние годы христианские общины в Сирии, Ираке, Египте, Нигерии, Индии, Пакистане и других странах. Иларион подчеркнул сотрудничество между Православной и Католической церквами в части направлении гуманитарной помощи и восстановления разрушенных домов и культовых сооружений. «Я хотел бы выразить надежду на то, что наша конференция станет продолжением импульса, который был задан папой Франциском и патриархом Кириллом в Гаване, — подчеркнул митрополит, — и что наши совместные усилия с этого момента дадут облегчение нашим преследуемым братьям и сестрам». После чего с докладом выступил глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Монсеньор говорил об экуменическом измерении мученичества христиан на Ближнем Востоке. В заключение своего выступления он процитировал пункт 11 из Гаванской декларации папы Франциска и патриарха Кирилла: «Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об установлении на земле Ближнего Востока мира, который есть «дело правды» (Ис. 32:17), об укреплении братского сосуществования между находящимися на ней различными народами, Церквами и религиями, о возвращении беженцев в свои дома, об исцелении раненых и упокоении душ безвинно погибших».

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики встретился в Ватикане с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, рассказывает Vatican insider (Турин, Италия). По словам министра, заявление президента США Дональда Трампа о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим привело к усилению давления израильских властей на христиан. Аль-Малики отметил, что Израиль воспользовался решением Трампа и начал принимать меры против присутствия Церквей в Иерусалиме, усложняя им жизнь, вводя налоги, замораживая счета в банке, контролируя церковную собственность. «Это давление на местные Церкви в Иерусалиме является попыткой изменить город и сделать его более еврейским», сказал палестинский дипломат, подчеркнув, что сейчас святой город сочетает евреев, христиан и мусульман. Израиль и Соединенные Штаты должны осознать, что христианские интересы обязаны быть признаны и что христианские Церкви не откажутся от своих прав и своей связи с Иерусалимом.

Мэр Иерусалима хочет взимать налоги с Церквей, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Муниципалитет пытается восполнить дефицит бюджета. Налоговые ресурсы, доступные администрации, уменьшаются, поскольку значительная часть населения не облагается налогом — ультраортодоксальные евреи и неимущие палестинцы. Именно по этой причине город хочет отменить налоговые льготы, предоставляемые христианским Церквям и офисам ООН. Муниципалитет рассчитывает получить дополнительно около 650 миллионов шекелей (более 151 миллиона евро). Речь идет об имуществе, которое не может быть юридически определено как места поклонения или молитвы. Согласно газете The Times of Israel, мэрия Иерусалима требует от церковных учреждений выплатить огромные суммы: от Католической церкви — 12 миллионов шекелей (2,788 миллиона евро); 7 миллионов (1,627 миллиона евро) от англиканцев; 2 миллиона (465 тысяч евро) от Армянской церкви; 500 тысяч шекелей (116 тысяч евро) от греческого православного патриархата. Архиепископ Феодосий Ханна из Иерусалимского православной церкви осуждает решение городской администрации. По его словам, Церкви появились в Иерусалиме задолго до создания Государства Израиль и всегда пользовались налоговыми льготами.

Намерения муниципалитета Иерусалима осудили в своем заявлении 13 глав Церквей и христианских общин, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Список подписавшихся открывается иерусалимским православным патриархом Феофилом III, латинским патриархом Иерусалима архиепископом Пьербаттиста Пиццабаллой, кустодом (хранителем) Святой земли отцом Франческо Паттоном, патриаршим викарием Армянской католической церкви монсеньором Георгом Данкайе. Они считают, что намерение взыскивать налоги с церковного имущества «противоречит историческому соглашению между Церквами и гражданскими властями на протяжении веков». Как говорится в заявлении, до сих пор город всегда признавал и уважал великий вклад, который делали Церкви посредством социальной работы. Главы Иерусалимских церквей предлагают муниципалитету пересмотреть свое решение и сохранить статус-кво.

Тем временем турецкие власти, отмечает агентство, распорядились вернуть Сиро-яковитской православной церкви ее церковные активы в провинции Мардин, конфискованные в 2016—2017 годах. Сообщается, что Церковь получит свои три монастыря — Мор Мелки, Мор Якуп и Мор Димет.

О судьбах христиан в регионе в интервью National Catholic Register (Айрондэйл, США) рассказал сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II. Он побывал в освобожденном от боевиков сирийском городе Дейр-эз-Зор, посетив церковь Девы Марии. «Придя в храм, я потерял дар речи, — сказал патриарх. — Я не могу описать свои чувства. Я просто чувствовал, что мы встретились со злом — я не имею в виду церковь, конечно — но то, что мы увидели, не было ничем, кроме злодейства со стороны мстительных людей, которые жгли и уничтожали наш храм… После того, как мы отслужили мессу, осмотрели сирийскую католическую церковь через дорогу, которая была разрушена. Затем отправились в армянскую католическую церковь, которая была частично разрушена. Мы видели пару мечетей, которые тоже были разрушены. Увидев все это опустошение, я задался вопросом: как низко еще может упасть человек?» Одно время казалось, что Сирия возвращается на путь стабильности. Но затем в январе ситуация начала выходить из-под контроля — возобновились бои в Дамаске, началась военная операция Турции в северной Сирии. По мнению предстоятеля Сиро-Яковитской церкви, вспышка агрессии связана с мирной конференцией в Сочи, где была предпринята попытка собрать сирийцев вместе. «Очевидно, есть силы, которые не хотят, чтобы это произошло, или, может быть, они не хотят, чтобы русские были теми, кто объединит сирийцев», — заметил Игнатий Ефрем II. В отношении операции турок в Африне он выразил опасение «за христиан, которые находятся на северо-востоке Сирии в районах, где доминируют курды. Если Турция со временем туда войдет, то христиане, которые там остались, уйдут. И это большая проблема для нас. Мы уже потеряли более 50% нашего христианского населения». Патриарх считает, что Анкара «пока не преуспела в своей миссии. Между тем турецкий народ беспокоится. Если президент Эрдоган готов прекратить вторжение, он сделает это, вероятно, под давлением изнутри. Но я не верю, что он послушает папу Франциска или президента Трампа». Отвечая на вопрос, как он видит роль России в сирийском конфликте, предстоятель Сиро-яковитской церкви сказал: «Надо признать, что Россия помогала сирийскому народу, преследуя террористов и помогая сирийской армии. Мы знаем, что у Москвы есть свой интерес к Сирии, они только что заключили с сирийским правительством сделку по наращиванию своих баз в стране и продлению сроков их пребывания. Но они делают это в координации с сирийским правительством. И это то, что мы хотели бы видеть у властей США и других стран: разговаривать с сирийским правительством и вместе вытеснять террористов. Но этого не происходит». При этом патриарх выразил сожаление, что до сих пор Россия говорит о намерении содействовать восстановлению церквей в Сирии, но, по его словам, «мы обращались к Русской православной церкви и к сотрудникам российского посольства в Дамаске, однако нам так и не дали официального однозначного ответа, хотя, конечно, мы приветствуем помощь в восстановлении наших церквей, монастырей и школ».

Иранские интеллектуалы, активисты и ученые подписали петицию, обвиняющую теократический режим в неспособности соответствовать «республиканским идеалам», передает AsiaNews (Рим, Италия). Заявление стало ответом на предложение президента Ирана Хасана Рухани провести референдум в стране. Авторы петиции хотят, чтобы плебисцит прошел под международным контролем и позволил бы понять, насколько иранцы готовы поддерживать правящий истеблишмент, особенно клерикальную элиту страны. Среди тех, кто подписал заявление, — лауреат Нобелевской премии мира, адвокат Ширин Эбади, находящаяся в заключении правозащитница Наргес Мохаммади, юрист Насрин Сотоудех, кинематографисты Мохсен Махмальбаф и Джафар Панахи. Они требуют отказаться от «одержимости исламизацией», «уважать отделение религии от власти» и освободить «женщин от обязательного ношения вуали». Для преодоления кризиса «необходимо мирным путем отказаться от нынешнего исламского режима», констатируют авторы петиции. Напомним, что несколько дней назад Рухани предложил провести референдум. Не вдаваясь в подробности, иранский президент заявил, что такой шаг будет направлен на «исцеление» политических разногласий и преодоление разрыва между правящим духовным руководством и большинством населения, прежде всего, молодежью, которая становится все более нетерпеливой в отношении диктата духовенства.

Мюнхенская конференция показывает одиночество европейцев в сфере безопасности, считает La Croix (Париж, Франция). Старая борьба между демократиями и авторитарными режимами вернулась. Три дня дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности дали диагноз: Запад чувствует себя осажденным. Называют «виновных»: Россия и Китай, эти две «ревизионистские» державы бросают вызов либеральному миропорядку и сеют раздоры в Соединенных Штатах и Европе. В этом новом мировом беспорядке европейцы немного одиноки, поскольку американцы, долгое время сосредоточенные на укреплении евроатлантической связи, больше не демонстрируют лидерства. Их пустота подчеркнута молчаливым присутствием министра обороны Джеймса Мэттиса и отсутствием госсекретаря Рекса Тиллерсона. «Мы знали, что либеральный порядок — демократия, верховенство закона и свобода торговли — не идеальны. Но он гарантировал нам безопасность, процветание и свободу, — сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. — Этот порядок рушится. Если ничего не будет сделано, другие создадут новую архитектуру, чтобы изменить мир. На этот раз без свободы». Сомнения насчет надежности Америки эпохи Трампа заставляют немцев и французов испытывать нужду в более сильной и автономной Европе. Габриэль подчеркивает масштаб проблем: «Как вегетарианцы мы будем иметь большие трудности в мире плотоядных». Инициатива 25 стран ЕС под названием Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) должна позволить им совместно развивать оборонные возможности. Но Европа должна учитывать свои собственные разногласия и отсутствие общего восприятия угроз. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет о готовности подписать договор о безопасности между Соединенным Королевством и Европейским союзом. Канцлер Австрии Себастьян Курц фокусируется на защите внешних границ Европы и защите «европейской идентичности». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попрекает Берлин неадекватностью военных расходов немцев и защищает принятый недавно Варшавой спорный закон об Институте национальной памяти. И еще один фактор нестабильности — самый низкий уровень отношений между США и Россией.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.