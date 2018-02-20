Орел, 20 февраля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В ликвидации орловского муниципального пассажирского транспортного предприятия прослеживается коррупционный план. Об этом заявил депутат горсовета Орла Евгений Косогов в своем ответе на предложение врио губернатора Андрей Клычкова возглавить банкротящееся муниципальное ПАТП-1.

Alexander Anders Тролейбус

Муниципальное «Пассажирское транспортное предприятие №1 г. Орла» (ПАТП-1), занимавшееся обслуживанием городских и пригородных автобусных маршрутов, с 8 ноября 2017 года находится в конкурсном производстве. Кредиторская задолженность предприятия составляет 63 млн рублей при стоимости имущества предприятия в 140—150 млн и ежемесячном убытке в миллион рублей. С начала февраля работа предприятия и вовсе остановлена, штат сокращен, а долги по зарплате работникам только обещают выплатить. На этом фоне вот уже несколько месяцев в администрации Орла заявляют о намерении «спасти ПАТП-1».

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Накануне, 19 февраля, врио губернатора Андрей Клычков предложил возглавить ПАТП-1 депутату горсовета Евгению Косогову, который неоднократно выступал с критикой действий администрации города. Сегодня депутат ответил главе региона — он готов взять на себя ответственность по спасению муниципального предприятия при выполнении ряда условий.

«На мой взгляд, в сложившейся ситуации с предумышленным банкротством МУ «ПАТП №1» г. Орла четко прослеживается коррупционный план — ликвидация муниципального перевозчика, который очень мешал владельцам частных маршруток», — заявил Косогов.

Депутат уверен, что возрождение муниципального автотранспортного предприятия возможно только при содействии лично главы региона, «так как потребуется разработать эффективную «дорожную карту» по оздоровлению данного предприятия, а также произвести полную перезагрузку организации пассажирских перевозок в Орле». Результатом должно стать создание равных условий для работы всех перевозчиков — и частных, и муниципальных. Также, считает Косогов, потребует субсидия из бюджета региона на вывод ПАТП-1 из стадии банкротства, обновление автопарка, директора ПАТП-1 предлагается выбрать по конкурсу, а бизнес-план с гарантированным финансированием должен быть разработан не менее чем на два года.

Что касается собственно ситуации с доведением до банкротства ПАТП-1, то депутат предлагает «жестко спросить» с Андрея Усикова — бывшего главы администрации Орла, а ныне заместителя губернатора — и «в самый короткий срок отправить в отставку руководство г. Орла в связи с утратой доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе пикеты в защиту орловского ПАТП-1 были проведены в Москве, у входа в администрацию президента РФ, а также у здания ЦК КПРФ.

В конце прошлой недели с сотрудниками предприятия (теперь уже бывшими) встретился глава администрации города Александр Муромский, в очередной раз заверивший, что долги по зарплате погасят, а ПАТП-1 — спасут.

«Пути вывода из кризиса ПАТП-1 прорабатываются и в правительстве области, и в администрации города, и с депутатским корпусом. Первый путь, который мы видим — это создание единой транспортной компании пассажирских перевозок в городе Орле на базе муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия. Второй и наиболее предпочтительный — погашение кредиторской задолженности МУ «ПАТП-1» в полном объеме, что даст возможность реанимировать работу предприятия», — заявил Муромский.