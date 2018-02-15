Путина и Зюганова молят спасти орловские автобусы

Орел, , 12:24 — REGNUM Письма на имя президента РФ Владимира Путина, а также первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и лидера КПРФ Геннадия Зюганова с просьбой помочь в спасении муниципального транспортного предприятия Орла ПАТП-1 направлены от сотрудников (теперь уже бывших) этого предприятия и депутата горсовета Орла Евгения Косогова. Об этом ИА REGNUM сообщил сам депутат Косогов 15 февраля. Он добавил также, что в начале этой недели одиночные пикеты в защиту МУ «ПАТП №1» прошли у входа в администрацию президента РФ, у входа в Госдуму и в здание ЦК КПРФ в Москве.

Как считают авторы обращения, орловское ПАТП-1 «на протяжении длительного периода времени умышленно вводили в стадию банкротства, благодаря передаче частным перевозчикам наиболее рентабельных маршрутов». Цель, полагают сотрудники предприятия, — продажа земельных участков, на которых расположено предприятие, под жилищную застройку.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальное «Пассажирское транспортное предприятие №1 г. Орла», которое занималось обслуживанием городских и пригородных автобусных маршрутов, с 8 ноября 2017 года находится в конкурсном производстве. Кредиторская задолженность предприятия составляет 63 млн рублей (впрочем, ее размер может увеличиться) при стоимости имущества предприятия в 140—150 млн. Ежемесячный убыток оценивается в миллион рублей.

В начале февраля работа предприятия, по решению конкурсного управляющего, была приостановлена. Штат, в который на декабрь 2017 года входили 89 человек, был сокращен. При этом люди остались не только на улице, но еще и без денег: выяснилось, что долг перед сотрудниками составляет почти 5 млн рублей. Выплатить долги в администрации города обещают до конца этой недели: о помощи попросили правительство региона.

Об этом: Работники орловского ПАТП-1 остались на улице и без зарплат

Однако будет ли решена проблема банкротства самого ПАТП-1 — пока остается под вопросом. О том, что финансовая ситуация в муниципальном предприятии крайне тяжелая, заявлялось неоднократно и на протяжении нескольких лет, неоднократно этот вопрос обсуждался и в горадминистрации, и в горсовете. После того как решение о введении конкурсного производства на предприятии вынес суд, вновь последовали заявления представителей власти о необходимости спасения ПАТП-1. Все предложения пока сводятся к одному: правительство региона должно выделить субсидию в размере 62 млн рублей для погашения обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов непосредственно учредителем, то есть администрацией города Орла. По утверждению городских чиновников, такая договоренность даже есть — но пока деньги не выделены. Остается открытым и другой вопрос: что дальше?

Кстати, сегодня, 15 февраля, депутаты горсовета согласовали на пост заместителя главы администрации Орла, начальника управления городского хозяйства и транспорта кандидатуру Николая Ванифатова. Его предшественник Роман Игнатушин покинул пост в ноябре 2017 года.

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