Москва, 20 февраля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Роскомнадзор в начале февраля провёл переговоры с представителями социальной сети Facebook по вопросу блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В ходе встречи, по словам Субботина, представители ведомства передали письменный запрос на раскрытие причин произошедшего.

«Мы встречались с Facebook и поднимали этот вопрос. Еще раз письменно вручили им наш запрос. Дали им месяц, коллеги не смогли ответить», — цитирует слова Субботина РИА Новости.

По словам замглавы Роскомнадзора, этот месяц ведомство отсчитывает с момента встречи.

«Они согласились взять время, чтобы сформулировать причины. Вопрос на контроле», — добавил он.

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Напомним, персональные страницы Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря 2017 года. Российское надзорное ведомство потребовало у Facebook раскрыть причину произошедшего. Позже в Facebook подтвердили, что причиной стало внесение чеченского лидера в санкционный список США.

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Отметим также, 29 декабря Рамзан Кадыров заявил, что больше никогда не вернется в соцсеть Facebook. Об этом он сообщил на своём канале в Telegram.

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