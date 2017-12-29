Рамзан Кадыров не вернётся в Facebook. Из принципа

Грозный, , 23:01 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров больше никогда не вернется в социальную сеть Facebook. Такое заявление он сделал 29 декабря на своём канале в Telegram.

Рамзан Кадыров пояснил, что его прежний адрес в Facebook закреплен за ним, чтобы исключить вероятность его использования в провокационных или рекламных целях.

«Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook… Ещё раз повторяю — меня лично нет в Facebook!» — написал Кадыров 29 декабря.

Напомним, в ответ на запрос Роскомнадзора компания Facebook ответила, что аккаунт Рамзана Кадырова был заблокирован в силу того, что глава Чечни был включен в санкционный список правительства США. Вашингтон посчитал, что Рамзан Кадыров причастен к нарушениям прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря аккаунты Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram оказались заблокированными.

«Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США», — так отреагировал на это Рамзан Кадыров на своей странице в Twitter.

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