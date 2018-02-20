Москва, 20 февраля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В Москве началось заселение стартовой новостройки на 5-й Парковой улице, д. 62Б на востоке столицы по программе реновации жилья. В этот 19-этажный дом начали переезжать жители домов №3 и №5 по ул. Константина Федина, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

При этом власти Москвы на сайте комплекса градостроительной политики и строительства выставили из 340 квартир 80 квартир, которые можно приобрести за доплату, с указанием стоимости каждой из них.

Участники городской программы реновации смогут приобрести их, если хотят увеличить свою жилплощадь.

Площадь квартир составляет от 38,2 до 78,5 кв. метров. Цена одного квадратного метра колеблется от 152,8 до 176,5 тыс. рублей.

Стоимость квартиры площадью 38 кв. метров составляет порядка 6,3 млн рублей, а квартира площадью 76 кв. метров — более 12 млн рублей.

Таким образом, жителям однокомнатных квартир при переезде из пятиэтажек в двухкомнатное жилье в новом доме потребуется доплатить около 3−3,5 млн рублей.

Если граждане захотят сменить двухкомнатную квартиру на новую трехкомнатную заплатить придется 2,5−3 млн рублей.

При этом власти Москвы пообещали переселенцам скидку в размере 10% от рыночной цены квартиры.

В настоящее время, жители первых расселяемых пятиэтажек уже сделали около 100 запросов о покупке дополнительной площади в новом доме.

В Стройкомплексе пояснили, что для того, чтобы приобрести жилье за доплату» по программе реновации, переселенцы должны выбрать квартиру и подать в фонд реновации заявление о ее приобретении, квитанцию об оплате «обеспечительного взноса» в размере 100 тысяч рублей и другие документы.

В том случае, если на квартиру существует несколько заявок, то фонд будет проводить аукцион (в месячный срок после публикации извещения о нем).

Победитель конкурса подписывает договор о купле-продаже в срок от 10 до 15 дней. Проигравшим участникам аукциона возвращается взнос в 100 тысяч рублей.

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Как сообщало, по данным департамента градостроительной политики Москвы, в столице в 2018 году по программе реновации введут в эксплуатацию 31 дом. В 2019 году для переселения жителей столицы будут готовы для заселения 28 домов.

Напомним, программа реновации жилья была принята 1 августа 2017 года. Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение более 350 тыс. квартир.

До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир. Сейчас программа по реновации насчитывает 5171 дом.

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