Москва, 20 февраля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent по итогам прошлой недели выросли более, чем на 3%, отреагировав на сообщения о том, что ОПЕК+ на встречах всех уровней обсуждают возможность придания институционального характера своему сотрудничеству после завершения сделки по сокращению добычи в 2018 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.

skeeze Нефть

«Конечно, страны ОПЕК+ не хотят возврата рыночной волатильности и спада, с которыми столкнулись в 2014—2016 годах. Они уже просто не имеют оборотных средств в требуемом количестве и вынуждены менять структуру своих расходов, чтобы справиться с затяжным кризисом», — отметил эксперт.

Партнеры внимательно следят за уровнем предложения, делают щедрые скидки постоянным покупателям и продолжают контакты с производителями сланцевой нефти США (встречи происходят в двустороннем формате).

«По данным, хедж-фонды уже сократили ставки на рост нефти марки WTI максимально с октября прошлого года. Угроза избытка предложения нефти подрывает уверенность в том, что черное золото сможет и дальше восстанавливаться с той же силой, как в январе, когда котировки фьючерсов на нефть марки Brent достигли $70 за баррель», — пояснил Григоренко.

Согласно опубликованным 16 февраля данным, число активных нефтяных буровых в США выросло максимального почти за три года уровня. Такая динамика осложняет усилия стран ОПЕК+ по восстановлению баланса мирового нефтяного рынка, согласно «купленным билетам».

«Ниши заняты и давно поделены, поэтому появление нового крупного экспортера — участника рынка заставляет менять все доли.

ОПЕК и Россия обсудят на встрече в апреле 2018 года новую методику оценки коммерческих запасов нефти и уровни, на которые стоит ориентироваться, но в любом случае целевым уровнем стоимости нефти в ближайшее время остается планка в $65 за баррель», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Нефти добавила оптимизма ОПЕК