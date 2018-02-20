Нефти добавила оптимизма ОПЕК

Москва, , 07:16 — REGNUM Начавшийся еще в конце прошлой недели разворот нефтяных котировок от падения к росту 19 февраля продолжился, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо обрадовал покупателей нефтяных фьючерсов новостью о том, что страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, выполнили план по ограничению добычи нефти по итогам января 2018 года на 133% (по состоянию на конец декабря 2017 года представители ОПЕК рапортовали, что план по ограничению добычи был выполнен на 129%).

По всей видимости, участники сделки ОПЕК+ не намерены прекращать ее досрочно, кроме того, в начале второго квартала 2018 года ожидается, что к соглашению присоединятся новые участники, а это определенно «бычий» фактор для нефтяного рынка.

Еженедельный отчет компании Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США от 16 февраля показал, что число работающих платформ за неделю увеличилось, но только на семь единиц, то есть никакого сверхнормального роста активности американских производителей нефти не произошло. Это также оказало позитивное влияние на нефтяные котировки.

Оптимизм на нефтяном рынке может сохраняться в течение всей недели, если только «холодным душем» для трейдеров не станут новости о росте коммерческих запасов нефти в США, которые будут опубликованы 22 февраля.

Цена нефти Brent в ближайшие дни может колебаться в коридоре $63 — $65 за баррель.

Напомним, 19 февраля стоимость нефти марки Brent выросла на 0,56% и поднялась до $64,95 за баррель. В это же время стоимость WTI повышалась несколько динамичнее — на 0,9%, до $61,97 за баррель.

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