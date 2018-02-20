Казань, 20 февраля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Жительница Казани Ольга Зиятдинова не смогла добиться через суд компенсации за «принуждение» её сына к изучению татарского языка. Ранее вынесенное Вахитовским райсудом Казани по её иску решение Верховный суд Татарии, куда была подана апелляция, оставил жалобу заявительницы без удовлетворения, сообщили в пресс-службе суда.

(сс) succo Суд

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Как сообщало ИА REGNUM, с иском о требовании 1 млн рублей за незаконное преподавание её сыну татарского языка жительница Казани Ольга Зиятдинова обратилась в суд 30 октября 2017 года. По словам истицы, с ней не согласовали учебный план.

Зиятдинова утверждала, что школа, где проживает и учится её сын, не предоставляла должным образом питание и часы домашнего обучения, а позднее добавила, что её ребенка заставляли изучать татарский язык. В связи с этим она потребовала моральную компенсацию в размере 1 млн рублей.

Кроме того, по словам истицы, школа-интернат незаконно уменьшила количество часов обучения по русскому языку и литературе, за что попросила компенсацию еще в размере 1,75 млн рублей.

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Согласно решению Вахитовского районного суда Казани иск был удовлетворён, но частично. С ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» в пользу Зиятдиновой было взыскано в счёт компенсации морального вреда 5 тыс. рублей, штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

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Напомним, в октябре 2017 года после президентского поручения прокуратурой Татарии была проведена массовая проверка школ региона, по результатам которой было обнаружено несколько тысяч нарушений в сфере добровольности изучения родных и государственного языков, а также занижение количества часов, отведённых на русский язык. Последнее нарушение не было выявлено лишь в 24 школах из более чем 1,4 тыс. образовательных учреждений.