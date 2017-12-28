Татарский язык в детсадах: родители возмущены принуждением

Казань, , 07:33 — REGNUM Родители дошколят Татарии возмущены тем, что «русскоязычных детей в русском саду русской группы принудительно обучают татарскому языку». Соответствующее обращение жительницы Набережных Челнов Виктории С. поступило на портал государственных и муниципальных услуг РТ. А в профильных инициативных группах в соцсетях родители активно обсуждают возможность отказаться от занятий, как это ранее сделали родители школьников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос преподавания татарского языка в школах Татарии после прокурорской проверки был решён окончательно — из обязательного он перешёл в разряд факультативного, а вот для родителей дошколят проблема пока осталась не закрытой, судя по ответу исполкома Набережных Челнов, данному возмущённой жительнице.

«В настоящее время образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. Реализуемая в детском саду образовательная программа разрабатывается и утверждается ДОО самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, — пишет 25 декабря 2017 года на госпортале РТ исполнительный комитет г. Набережные Челны. — На основании Закона Республики Татарстан № 16 от 03.03.2012 г. «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» предусмотрено обучение детей государственным языкам Республики Татарстан: татарскому языку — в группах с русским языком воспитания и обучения; русскому языку — в группах с татарским языком воспитания и обучения. При этом продолжительность занятий, согласно СанПиН, не более 15−25 минут».

В одной из популярных родительских групп, которая активно участвовала в подготовке шаблонов на отказ от татарского языка в школах, весь декабрь шло обсуждение по «добровольному» изучению его в детсадах.

«Жена привела ребёнка в садик позже и обнаружила, что на платном уроке английского языка дети тоже учат татарские слова в дополнение к английским. Ни у меня, ни у моей жены, и ни у кого в группе не брали согласия на изучение татарского ни в целом, ни тем более на платном уроке английского. Воспитатель в группе утверждает, что это указание старшего воспитателя с целью того, чтобы дети лучше знали татарский язык», — пишет житель Набережных Челнов Константин Анатольевич.

А Сергей К. рассказал, что был вынужден написать заявление в прокуратуру, после того как «отказалась заведующая пересмотреть сетку занятий».

Некоторым родителям удалось отказаться от уроков, которые они посчитали лишними для своего ребёнка.

«Я отказалась от татарского и на следующий день мой сын перестал его посещать, я сказала, мне ответ не нужен, это не заявление, это уведомление, выражение моей воли, идите исполняйте. И все. Проблем никаких, все доброжелательны. Думаю, это их внутренне дело, навряд ли они будут куда ещё сообщать, чтоб им не попало», — пишет одна из участниц группы.

Другая родительница разместила в группе соцсетей официальный ответ министерства образования и науки РТ на её обращение. Он частично дублирует ответ исполкома Набережных Челнов, но также дополнительно в нём сообщается, «что на основании приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 26.10.2017 №под-1707/17 приказ Министерства образования Республики Татарстан от 29.06.2001 №под-463/01 «О мерах по улучшению изучения родного, татарского, русского языков в ДОУ» признан утратившим силу». Ответ подписан начальником Управления общего образования ведомства Т. Т. Федоровой.

Приказ «О мерах по улучшению изучения родного, татарского, русского языков в ДОУ», о котором идёт речь в письме ведомства, содержал следующие слова — «занятия по обучению татарскому и русскому языкам в детских садах должны проводиться три раза в неделю в каждой возрастной группе (начиная со средней группы), а родной язык — начиная с 1-й младшей группы (двух лет)».

Найти на официальном сайте министерства приказ от 26 октября 2017 года не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после президентского поручения прокуратурой Татарии в октябре 2017 года была проведена массовая проверка школ региона, по результатам которой было обнаружено несколько тысяч нарушений в сфере добровольности изучения родных и государственного языков, а также занижение количества часов, отведённых на русский язык. Последнее нарушение не было выявлено лишь в 24 школах из свыше 1,4 тыс.

После предписаний прокуратуры учебные планы откорректировали, около 115 тыс. родителей сделали выбор в пользу родного русского языка. Татарский язык в статусе второго государственного республиканского также должен преподаваться на основании согласия родителей и не более двух-трёх часов в неделю. Об этом 29 ноября 2017 года в рамках сессии Госсовета РТ сообщил республиканский прокурор Илдус Нафиков.

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