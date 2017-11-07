В Казани суд удовлетворил иск к школе за преподавание татарского языка

Казань, , 19:11 — REGNUM В Казани суд частично удовлетворил иск местной жительницы Ольги Зиятдиновой, которая требовала у кадетской школы-интерната компенсацию за некачественное питание, недополученные часы домашнего обучения и незаконное преподавание татарского языка. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, Зиятдинова утверждала, что школа, где проживает и учится её сын, нарушала права ребенка. А именно не предоставляла должным образом питание и часы домашнего обучения. В связи с этим она попросила суд обязать ответчика добавить её сыну 60 часов обучения либо выплатить компенсацию суммой 30 тыс. рублей и взыскать со школы моральную компенсацию в сумме еще 1 млн рублей.

В дальнейшем Зиятдинова добавила, что её ребенка заставляли изучать татарский язык. В связи с этим она потребовала моральную компенсацию в размере 1 млн рублей. Кроме того, по словам истицы, школа-интернет незаконно уменьшила количество часов обучения по русскому языку и литературе, за что попросила компенсацию еще в 1,75 млн рублей.

«Согласно решению Вахитовского районного суда Казани иск удовлетворен частично. С ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова» взыскано в пользу О.М. Зиятдиновой в счет компенсации морального вреда 5 тыс. рублей, штраф в размере 2,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда.

Напомним, 30 октября жительница Казани Ольга Зиятдинова обратилась с иском о требовании 1 млн рублей за незаконное преподавание ее сыну татарского языка. По словам истицы, с ней не согласовали учебный план.

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