Анкара, 19 февраля, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры, 19 февраля передает агентство Reuters.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда YPG

По информации турецкой стороны, переговоры касались ситуации в сирийской провинции Идлиб и в Африне. Стороны «подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с террористическими элементами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 19 февраля, прошли телефонные переговоры Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых также обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе в Африне.

В настоящий момент вблизи Африна, в котором идет военная операция Турции против курдских отрядов самообороны YPG, находятся подразделения сирийского ополчения.

Турецкие официальные лица — в частности, глава МИД Мевлют Чавушоглу и заместитель премьер-министра Бекир Боздаг — уже заявили, что военные Турции готовы «дать отпор» вооруженным силам Сирии.