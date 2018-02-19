Симферополь, 19 февраля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. ВЦИОМ определил главные социально-экономические страхи жителей Крыма: людей волнует отсутствие повышения зарплат и уменьшение количества рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 19 февраля рассказал директор центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Судак. Вид с вершины крепости

«Тут Крым не выделяется на общероссийском фоне. В частности, больше всего опрошенных в Крыму беспокоит отсутствие повышения зарплат — 13% и уменьшение количества рабочих мест — 12%. Помимо этого участников опроса беспокоят отрицательные изменения в здравоохранении, ухудшение качества медобслуживания, очереди в поликлиниках и отсутствие бесплатных услуг», — отметил эксперт.

Также отметим, что 21% голосовавших, по словам исследователя, заявили, что у них вообще «нет проблем».

«Многое зависит от позиции, от установок, от ожиданий самого человека», — добавил Валерий Федоров.

Напомним, недавно сотрудники крупнейшего транспортного предприятия полуострова «Крымавтотранс» обвинили руководство в репрессиях и создании невыносимых условий труда.

Читайте об этом: В «Крымавтотрансе» назревает бунт

На жалобы работников руководство «Крымавтотранса» ответило обвинениями

«За последние шесть месяцев на предприятии сложилась негативная тенденция текучки кадров. Со стороны отдела автостанционного и внутреннего контроля, в лице начальника отдела, применяются неправомерные действия, сотрудников в любое время суток во время рабочей смены, увозят своим личным транспортом, путём изнурительного психологического давления заставляют писать под диктовку (объяснения, заявления и т.д.). Всё это происходит в закрытом помещении в присутствии одного или двух контролёров, не смотря на пол и возраст» допрашиваемого», — заявили сотрудники коллектива.

В ответ на это руководство обвинило некоторых сотрудников в коррупции.

«Петиция работников симферопольской автостанционной сети была размещена в соцсетях и на сайте change.org после того, как сотрудники отдела автостанционного и внутреннего контроля ГУП РК «Крымавтотранс» установили факты превышения служебных полномочий и нарушения должностных инструкций с целью личного обогащения некоторыми сотрудниками автовокзала», — отметил руководитель предприятия Игорь Коробчук.

По его словам, после этого к руководству «Крымавтотранса» обратилось пять сотрудников этой же автостанционной сети с жалобами на неправомерные действия своих коллег, которые буквально принуждали их подписать петицию.

«По факту этих обращений руководством организована внутренняя проверка, по завершению которой, будет принято окончательное решение по сложившейся ситуации. Что касается текучки кадров, о которой идёт речь в петиции, то проведя статистический кадровый подсчёт с октября 2017 по февраль 2018, средний коэффициент текучести составил 5,2 при среднесписочной численности — 133 работника», — подчеркнул Коробчук.

При этом работники предприятия настаивают на том, что данная статистика является надуманной.

«Отдел кадров уволился всем составом в пятницу, 9 февраля, поэтому статистика, скорее всего, взята «с потолка». Вот правдивые данные о текучке за четвёртый квартал: уволилось 262 человека», — отметили на предприятии.