Санкт-Петербург, 19 февраля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Смольном назначили нового главу комитета по строительству Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

Expertiza.spb.ru Леонид Кулаков

«О кадрах: губернатор Георгий Полтавченко назначил на должность председателя комитета по строительству Кулакова Леонида Владимировича, ранее возглавлявшего Службу государственного строительного надзора и экспертизы СПб», — написал Кибитов.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов был отправлен в отставку 28 ноября 2017 года. Основанием для этого решения стало личное заявление Морозова. С ним был прекращен служебный контракт, и он уволен с государственной гражданской службы Санкт-Петербурга.

За месяц до этого губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании правительства города резко раскритиковал чиновников комитета по строительству в связи с невыполнением адресной инвестиционной программы.

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Исполнение обязанностей председателя комитета по строительству было возложено на заместителя председателя комитета Евгения Барановского. Однако первый пост в комитете в итоге доверили Леониду Кулакову.

Напомним, что комитет по строительству Санкт-Петербурга регулярно подвергается резкой критике со стороны губернатора, а его руководители в последние годы постоянно меняются.

Так, уволенный в ноябре 2017 года Сергей Морозов работал руководителем комстроя с 6 апреля 2016 года. Предыдущий глава комитета по строительству Михаил Демиденко 25 февраля 2016 года был отправлен в отставку «по собственному желанию». Демиденко занимал свой пост с 19 августа 2013 года. По данным СМИ, причиной отставки стало отставание от графика при возведении стадиона на Крестовском острове.