Москва, 19 февраля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В конце торговой недели Brent продолжила восхождение, развивая бычий импульс 19 февраля на утренних торгах. Актив добрался до максимумов 7 февраля, обосновавшись над уровнем $65, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом в сравнении с уровнями начала предыдущей недели Brent выглядит недооцененной и располагает потенциалом для дальнейшего подъема, который реализуется при наличии соответствующих условий.

«Одно из таких условий — слабый доллар, который снова торгуется под давлением после внушительной локальной коррекции 16 февраля, вызванной скорее желанием игроков зафиксировать прибыль под предлогом сильных данных по строительному сектору», — отметил эксперт.

Одним из главных драйверов недавнего восстановления цен на черное золото послужили вербальные интервенции стран ОПЕК и в особенности — Саудовской Аравии, которая даже намекнула на возможный дефицит предложения и подтвердила свою приверженность ограничению добычи.

«Но эффект от этих заявлений вряд ли будет долгим, и продажи рискуют возобновиться, если на этой неделе статистика из США отразит очередной прирост объемов запасов и добычи», — полагает Мащенко.

С этой точки зрения текущий подъем Brent выглядит как локальная коррекция, которая при соответствующих обстоятельствах может снова смениться нисходящим движением, особенно если доллар решится на более внятное восстановление.

«Однако вероятность нарушения целостности медвежьего тренда по USD невелика, а значит, при условии отсутствия «шоков» в ближайшее время можно будет увидеть продолжение роста цен на нефть», — считает эксперт.

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